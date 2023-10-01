Basterra: “El presidente Milei en nada representa al ser argentino”

El diputado nacional de Formosa de Unión por la Patria (UP), Luis Basterra, compartió con las autoridades provinciales la presentación de la apertura de las Olimpíadas Deportivas 2025 “Mes del Empleado Público”, a desarrollarse del 5 al 25 de septiembre.

En ese marco dialogó sobre varios temas con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), donde marcó su alegría por ser parte de este evento que se integra a las políticas públicas del Modelo Formoseño, para el que “la práctica deportiva es una política de Estado”.

Esto está definido así por gobernador Gildo Insfrán, haciendo posible “la realización de la persona en todos los campos de la vida”, por eso, “estamos orgullosos de lo que es nuestro sistema educativo, lo mismo que en lo sanitario”, a lo cual se suma también la importancia que tiene el deporte desde el aspecto lúdico como del desarrollo corporal y de la salud, tanto emocional como física”.

Esto “a partir de que la práctica deportiva es una política de Estado” asumida “en Formosa por el gobernador Insfrán”, aseguró contundente.

Asimismo, en otro orden, cargó contra el senador nacional por la provincia Francisco Paoltroni por “su inhumanidad para con las personas que realmente necesitan”.

Y prosiguió reprobando que es tal su hipocresía que se coloca “en la misma estatura ética que el presidente Javier Milei”, es decir, “son dos personas que desprecian la solidaridad y el amor”, lo cual se corrobora en sus propias actitudes.

Por último, el legislador nacional consideró que “es una elección importante” la de este domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, “por el caudal de votantes que tiene”.

Y agregó que después de conocerse los audios que exponen las coimas que involucran a Karina Milei, hermana del presidente Milei y principal funcionaria por el rol que ocupa en el Ejecutivo Nacional, y Eduardo “Lule” Menem, “se ha mostrado a la sociedad lo que realmente son en estos últimos días”. Si bien “lo habían logrado frenar durante mucho tiempo, finalmente la verdad salió a la luz” con los actos de corrupción que está investigando la Justicia.

Finalmente, aseguró que quedó “demostrado” que son “seres inhumanos con las personas de la tercera edad, los jubilados y los discapacitados”, y sobre todo, en llevar adelante desde La Libertad Avanza “un modelo que no refleja la aspiración de nuestra sociedad, que es solidaria, con un espíritu de argentinidad muy alto”.

En contraposición, “el presidente Milei en nada representa al ser argentino”, cerró.



