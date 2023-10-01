Este fin de semana, el MCE llevará a cabo la edición “Sabor y espuma”





El Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino albergará este fin de semana el evento “Sabor y espuma – Feria gastronómica y cervecera” del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE).

El objetivo es promover la identidad gastronómica formoseña a través de propuestas innovadoras que impulsen el desarrollo económico y fomenten el encuentro y la integración cultural.

Será este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 18 a cero horas, con entrada libre y gratuita.

Allí se podrá encontrar una amplia variedad de puestos de comidas de autor, así como propuestas que acompañan a la cerveza artesanal: hamburguesas, pizzas, empanadas y otros platos de la gastronomía local.

Y también habrá participación de emprendedores gastronómicos reconocidos en ediciones anteriores.



