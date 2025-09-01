En Tacaaglé, Gildo Insfrán habilitó la pileta municipal y garantizó que llegará el agua potable a las zonas faltantes cuando finalice la obra de la otra planta

En la segunda parada de la jornada de inauguraciones en el noreste provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, arribó en Misión Tacaaglé donde dejó habilitada la pileta municipal que se ubica en el Polideportivo “Juan Domingo Perón”.

Acompañado por su comitiva de Ministros, legisladores nacionales, funcionarios de las demás carteras, diputados provinciales, autoridades policiales y municipales, encabezó el acto central donde fue declarado huésped de honor por decreto municipal.

Tras entonar el Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha Formosa a los sones de la Banda de la Policía de Formosa, proyectar un video institucional sobre la obra y entregar elementos de seguridad náutica, inició el espacio de alocuciones que tuvo al Gobernador como el principal de la jornada y del que participaron, también, el intendente local, José Francisco Ravano y la diputada nacional, Graciela Parola.

Al finalizar las intervenciones, realizó el tradicional corte de cinta, descubrimiento de placa recordatoria y recorrido por las flamantes instalaciones.

Insfrán

En el inicio de su intervención, el primer mandatario celebró este nuevo espacio porque promueve la actividad deportiva y recreativa “en todas las etapas de la vida”.

También, recordó y homenajeó a su “entrañable amiga, Emilia Jara” quien “hace poco partió” pero “estoy seguro que está aquí con nosotros”.

Asimismo, Insfrán le reprochó al presidente Javier Milei que, en su reclamo por Malvinas durante la Asamblea de la ONU “no se acordó de decirle a los israelíes el genocidio que están haciendo en Gaza, eso tenía que haber repudiado”.

En otro orden, reconoció que “las comunidades aborígenes de aquí, están un poco inquietas” porque “dicen que hay lugares donde todavía no llega el agua” por lo que les pidió que “tengan paciencia” y les recordó que “antes ninguna tenía agua y ahora hay un sector que ya tiene porque hay un acueducto que sale de la planta de Tacaaglé y llega a la comunidad”.

En ese marco, el Gobernador señaló que “hay una planta en construcción que producirá 300 metros cúbicos de agua por hora” y les garantizó que, cuando esa obra esté terminada, “van a tener agua en toda la zona que falta y también para Portón Negro”.

Por otra parte, se refirió a las elecciones del 26 de octubre y dijo que “tenemos que elegir a personas que van a defender en serio a la Patria y ponerle un freno a este proceso de entrega de soberanía nacional que llevan adelante sin ningún rubor”.

En este punto, el titular del Ejecutivo provincial, se tomó el tiempo para explicar con un modelo de Boleta Única Papel (BUP) en mano, cómo se aplicará esta nueva modalidad en dicha contienda electoral y sintetizó que para votar “fuerte al medio y con el corazón” porque “nuestros candidatos deben entrar sí o sí”.

“No tengan miedo, vayan a votar, tenemos que hacer uso, sobre todo a los jóvenes que van a votar por primera vez”, cerró.

Intendente

A su turno, el jefe comunal, José Francisco Ravano, manifestó que “hoy no sólo inauguramos una grandiosa obra, sino que abrimos un espacio de oportunidades para nuestros niños, jóvenes y adultos”.

“Esta pileta municipal es salud, deporte, inclusión y comunidad. Aquí nuestros chicos aprenderán a nadar, nuestros jóvenes podrán entrenar y nuestros mayores disfrutar de un lugar para cuidar su bienestar. Aquí se forjan valores, se aprenden hábitos y se fortalece el tejido social que nos hace una comunidad fuerte y solidaria”, aseveró.

Y ahondó: “Este sueño, hoy hecho realidad, es fruto del trabajo conjunto y de la decisión política de un modelo de provincia que piensa en su gente”.

Por ello, el Intendente agradeció al Gobernador porque “aún en tiempos difíciles con recortes, con palos en la rueda por parte del Estado nacional, del propio Presidente de la República, Formosa sigue avanzando”.

“Las obras no se detienen, escuelas, hospitales, caminos, vivienda, agua potable y ahora también espacios deportivos y recreativos como este. Eso no es casualidad, es gestión, es planificación, es compromiso con la gente. Este pueblo peronista está de pie y se siente agradecido. Esta pileta simboliza que en Formosa nadie queda fuera”, consideró.

Y agregó: “Significa que nuestros hijos pueden aprender a nadar y prevenir accidentes, que nuestros deportistas pueden entrenar sin tener que viajar a otras ciudades y que nuestras familias tienen un espacio digno y seguro para compartir. Invertir en deporte y recreación es invertir en salud, en educación, en prevención, en valores”.

De esta manera, Ravano indicó que “todo esto se defiende participando el próximo 26 de octubre” cuando “tenemos una cita con la democracia y con nuestro futuro” porque “ese día en Formosa se elegirán dos diputados nacionales: nuestra compañera María Graciela de la Rosa y nuestro compañero Néstor Fabián Cáceres”.

“Votaremos con boleta única de papel por primera vez y tendremos la oportunidad de reafirmar, con nuestro voto, el rumbo que queremos para nuestra provincia y para la Argentina. Ir a votar es mucho más que cumplir con un derecho, es decidir el destino de nuestra familia, de nuestros hijos y de todos los argentinos”, esbozó.

En ese contexto, sostuvo que “estoy seguro de que unidos el Peronismo tendrá un nuevo triunfo contundente en nuestra provincia” porque este “Modelo Formoseño ha demostrado resultado y compromiso real con la gente”.

“Desde este costado norte de la Patria vamos a seguir sembrando la semilla de la fe y la esperanza para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Este 26 de octubre redoblemos nuestro esfuerzo porque en Formosa no se rinde nadie”, concluyó.



