En dos intervenciones, recuperaron motocicletas y retuvieron a un adolescente

Estos son los resultados de la respuesta inmediata del personal policial y el acercamiento con la comunidad

Integrantes de la Policía provincial recuperaron dos motocicletas y retuvieron a un joven durante trabajos realizados en Ingeniero Juárez y la ciudad de Formosa.

El primer caso se registró el jueves último, cuando denunciaron la sustracción de una motocicleta de 110 cilindradas de un taller mecánico del barrio La Nueva Esperanza de Ingeniero Juárez.

En forma rápida, efectivos de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Seis identificaron a los presuntos autores del ilícito y en medio de las pesquisas por el barrio Santa Rita fueron alertados sobre la presencia de un adolescente implicado en el caso, quien estaba en pleno desarme del rodado sustraído.

De manera conjunta, con personal del Comando Radioeléctrico Operativo Ingeniero Juárez, intervinieron y entrevistaron al propietario de la vivienda, quien aseguró desconocer lo que realizaba el sujeto.

Una vez autorizado por el dueño de la casa, los policías retuvieron al menor de edad y secuestraron la moto.

El segundo caso ocurrió este viernes, alrededor de las 02:30 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Primera realizó patrullajes por la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Eva Perón y Fontana, de la ciudad de Formosa.

Allí, observaron una motocicleta abandonada con daños en los cables del sistema de encendido y, al verificarse los dígitos del motor, se comprobó que registraba pedido de secuestro por una causa de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

En ambas intervenciones, el personal de Policía Científica documentó las diligencias realizadas.

A todo esto, el adolescente retenido fue entregado a su madre en carácter de guarda tutelar, previa notificación de la situación legal, en tanto que las motos quedaron secuestradas y todo fue puesto a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).



