Detuvieron a un empleado desleal y recuperaron dinero

• El caso se resolvió en pocas horas, gracias al rápido accionar policial y la colaboración de la comunidad

Uniformados de la Comisaría Ingeniero Juárez detuvieron al empleado de un local comercial del barrio Centro de esa localidad y recuperaron una importante suma de dinero sustraída de la caja registradora.

Alrededor de las 11:20 horas de este jueves, el encargado denunció el hecho y de inmediato se iniciaron las tareas investigativas por el ilícito en un comercio de la calle Moreno.

Según la información recabada, las sospechas recayeron sobre un empleado porque tuvo una ausencia injustificada en el negocio.

Después lo aprehendieron en la calle Salta y San Martín del barrio Centro, quien tenía en su poder el dinero sustraído y dos envoltorios con marihuana.

Luego se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Delegación Drogas Peligrosas y Policía Científica.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



