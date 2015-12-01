“El peronismo no va a desaparecer, no se equivoquen ni pierdan tiempo”

Además llamó a demostrar en las elecciones nacionales del 26 de octubre que “el peronismo unido es invencible”.

El gobernador Gildo Insfrán, este jueves 18, encabezó las inauguraciones de la Residencia de Adultos Mayores y la planta de tratamiento cloacal, colector máximo y obras complementarias, en el barrio El Porvenir de la ciudad de Formosa.

En este marco, el primer mandatario al tomar la palabra destacó que “en menos de un mes inauguramos 23 obras” y señaló que “en Formosa no solamente tenemos déficit cero, sino superávit fiscal y con la gente adentro, realizando obras que benefician a nuestra población, a lo largo y ancho de la provincia”.

Y anticipó que “este lunes que viene estaremos en el departamento Ramón Lista inaugurando más obras”.

Insfrán analizó el contexto nacional y expresó que “todos los números que estamos viendo nos entristece, y más nos entristece que no acepta ni ve la realidad de las cosas”, dijo al referirse al presidente Javier Milei, “quien busca culpar al otro y no a su política”.

De esta manera, señaló que “lo que le ocurrió el 7 de septiembre en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande del país, podría haber sido un acto de reflexión para el señor presidente, pero no”, aseguró el Gobernador y subrayó que “resulta ser que todos los que estamos en contra de su política somos golpistas”, dejando en claro que “nosotros no somos ningunos golpistas”.

Y lo mismo ocurre cuando “el Congreso de la Nación rechaza un veto con una mayoría extraordinaria, los tratan de golpistas”, pero “¿Cómo van a ser golpistas si es un derecho constitucional lo que están ejerciendo?”, cuestionó.

Al mismo tiempo, sostuvo que “el que no es verdaderamente democrático es él” refiriéndose al presidente y continuó resaltando que el discurso de los libertarios siempre recae en echar la culpa al peronismo de todo, “el aumento del dólar o del riesgo país es culpa de los golpistas peronistas según ellos”.

“El 16 de septiembre hizo 70 años que le derrocaron a Perón (Juan Domingo)”, indicó y subrayó que “son 70 años y todavía siguen con la intención de hacer desaparecer el peronismo”, enfatizando en que “no va a desaparecer, no se equivoquen ni pierdan tiempo”.

Por todo esto, Insfrán afirmó que “nosotros confiamos en el pueblo formoseño y en la herramienta que nos da la democracia, que es el voto”, marcando que “nunca hemos llegado al poder o al gobierno de otra manera que no sea a través del voto del pueblo argentino, en el caso del nivel nacional, y en Formosa, del pueblo del pueblo formoseño. Y así vamos a seguir”.

Asimismo, aseguró que “este Gobernador no se presta, no se alquila, ni mucho menos se compra”, e insistió con que “tengo un solo mandante, que es el pueblo de Formosa”.

Por lo tanto, siguió: “Vamos a seguir luchando desde aquí, desde este costado norte de la Patria, para que el peronismo o un gobierno de unidad nacional sea nuevamente quien conduzca los destinos de los argentinos”.

Además, señaló que “lo que vamos a heredar de este Gobierno nacional será lamentable”, considerando que “este presidente no es un presidente argentino, porque no quiere al país y está entregando la soberanía nacional”.

Para terminar Insfrán, aseveró que “el 26 de octubre tenemos que demostrarle al país que en Formosa el peronismo está unido, y el peronismo unido es invencible”.



