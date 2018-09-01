El Ministerio de Desarrollo Humano lleva adelante acciones ante la aparición de casos compatibles con varicela

A partir de un aviso proveniente de una escuela de Nivel Secundario de la ciudad capital, donde hay estudiantes que presentan síntomas de la enfermedad.

En horas de la mañana del martes 16 de septiembre, un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano se trasladó hasta la EPES N°54 “Gobernador Juan José Silva” para interiorizarse sobre la situación de varios alumnos que presentaban sintomatología compatible con varicela.

En ese marco, el subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres, y la directora de Epidemiología y Medicina Tropical, la doctora Claudia Rodríguez, dialogaron con la directora y vicedirectora del establecimiento educativo, quienes informaron que 16 estudiantes de un curso del turno tarde hicieron llegar a la institución el certificado médico con diagnóstico clínico compatible de varicela.

Respecto a eso, Rodríguez dio a conocer que dicho curso tiene un total de 32 alumnos, “de los cuales 16 consultaron, fueron evaluados y diagnosticados con síntomas de la enfermedad”.

“El primer caso manifestó la sintomatología el 8 de septiembre”, dijo, mientras que el último sobre el que se tomó conocimiento “fue este lunes 15 de septiembre a la tarde”.

Ante esa situación, los funcionarios de la cartera sanitaria tomaron de inmediato una serie de medidas, a fin de cortar la circulación del virus y la cadena de contagios.

En ese sentido, en primer término, hicieron saber a la directora las medidas preventivas que deben cumplir los alumnos asintomáticos que son contactos de los casos sintomáticos.

“El lavado de manos frecuente con agua y jabón, el uso de alcohol en gel, uso de barbijo, distanciamiento social, ventilación cruzada y permanente de los salones y no compartir utensilios personales”, enumeró la especialista en epidemiología, entre las principales recomendaciones dadas.

Asimismo, se determinó la completa sanitización de toda la institución en el día de la fecha, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano. Y se hizo entrega a la profesora Riquelme de alcohol en gel y barbijos.

También, como parte del amplio accionar, se estableció “la toma de muestras de las lesiones en piel a los últimos casos sintomáticos para realizar el diagnóstico etiológico en el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica”.

Se acordó, además, en conjunto con las autoridades educativas, que se debe informar la aparición de nuevos casos sintomáticos. Y se debe realizar el seguimiento durante 21 días “que es el período de incubación” a partir del día 15 de septiembre, que es la fecha en que se presentó el último caso sintomático que tuvo contacto con el resto de los alumnos asintomáticos del curso, señaló, por último, la funcionaria de la cartera sanitaria.



















