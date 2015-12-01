El intendente Jofré participó del lanzamiento de las Olimpiadas Municipales 2025

El intendente Jorge Jofré participó este lunes por la noche, en el Complejo Deportivo Municipal “Los Iglú”, del lanzamiento de las tradicionales Olimpiadas Municipales, las cuales se realizan para celebrar el Día del Empleado y la Empleada Municipal, que se conmemora cada 8 de noviembre, y que consiste en el desarrollo de múltiples actividades deportivas y recreativas durante varias semanas.

En esta edición, las propuestas deportivas comprenderán, en total, 12 disciplinas: básquet, pádel, fútbol arena, futsal de campo, fútbol tenis, newcom, vóley de piso y de playa, penales en pareja, trail running, juegos de mesa como truco y loba, y carrera de canotaje en el río Paraguay.

En la ceremonia de apertura, el jefe comunal anticipó que “las ediciones anteriores de las Olimpiadas Municipales fueron todo un éxito, pero este año nos organizamos mejor, ya que se conformó una comisión donde todas las áreas están representadas. Es por eso que esperamos la participación de más de 600 trabajadores y trabajadoras”.

Del mismo modo, de cara al inicio de las actividades les brindó su apoyo a todos los que competirán y deseó que “triunfen los mejores”.

“Estas olimpiadas sirven para confraternizar, hacer amistades, conocer a los otros trabajadores que forman parte de la familia municipal, sobre todo porque nuestro municipio está descentralizado y tenemos mucha gente trabajando en distintas oficinas ubicadas en diferentes zonas de la ciudad. Esta competencia los reunirá para compartir gratos comentos”, concluyó Jofré.



