El centro de salud “María Luisa Espinoza” continúa vacunando a los vecinos en sus casas

Los equipos de vacunadores recorren semanalmente los barrios aledaños, completando los esquemas de vacunación de niñas, niños y adultos.

Entre las múltiples acciones que lleva adelante diariamente el centro de salud “María Luisa Espinoza”, ubicado en el barrio Juan Domingo Perón, sigue visitando a los vecinos, mediante una recorrida programada, casa por casa, para acercarle las vacunas gratuitas de calendario, como también los refuerzos de COVID-19.

En ese marco, en los últimos días, los vacunadores llegaron a los domicilios del barrio El Porvenir, donde, en primer término, revisaron los carnets de vacunación de cada integrante de las familias y seguidamente, procedieron a la aplicación de las vacunas necesarias.

La directora del mencionado efector sanitario, la doctora Ana Bucchi, comentó que esta labora se viene realizando de forma continua “desde hace tiempo atrás, conforme a lo trazado desde el Gobierno de la provincia de Formosa, para garantizar a toda la población el acceso a las vacunas gratuitas”.

“Este trabajo abarca nuestro barrio y también los aledaños que están dentro de nuestra área programática. Por eso, los vacunadores estuvieron trabajando en el barrio El Porvenir en varias etapas, donde, se aplicaron las vacunas de calendario a toda persona que tenía alguno de sus esquemas incompletos”.

Además, se hizo hincapié en los refuerzos de las vacunas COVID-19 “y dentro del calendario, en la vacuna antigripal para los grupos de riesgo, ya que es una vacunación anual que se mantiene vigente, aunque ya estamos en primavera, porque es importante que las personas estén protegidas para evitar complicaciones que puede causar la gripe”, indicó.

La doctora resaltó que como equipo de salud “nos da mucha satisfacción hacerle llegar las vacunas a nuestros vecinos, es una forma más de facilitarle el acceso a la salud, teniendo en cuenta que la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir una gran cantidad de enfermedades”.

“En Formosa tenemos un sistema de salud que, a través de múltiples estrategias, como, por ejemplo, la recorrida por las casas, ofrece a la población, no solo vacunación, sino también otros servicios de salud que se encuentran disponibles, porque muchas veces, por distintos motivos personales, hay vecinos que no pueden salir de sus casas para llegar al centro de salud”, remarcó.

Finalmente, la funcionaria agradeció el recibimiento de los vecinos a los equipos de vacunación y recordó que, en el centro de salud, el servicio de vacunación está disponible todos los días “y para completar las vacunas que faltan, en cualquier edad, solo deben acercarse con su DNI y, su carnet de vacunación si es que lo tienen”.



