El IAS desarrolló diversas actividades en Las Lomitas

Este martes 16, el Instituto de Asistencia Social (IAS), llevó a cabo una charla del programa “Consuma Conciencia” en un colegio secundario y, luego, el tradicional Bingo Familiar en el barrio Autoconstrucción de Las Lomitas.

Es menester destacar que todas las acciones contaron con la presencia del vicegobernador Eber Solís y su equipo.

La primera actividad se desarrolló en el Colegio Santa Teresita, desde las 15 horas y consistió en un conversatorio en el marco del programa Consuma Conciencia, coordinada por el IAS y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario con el apoyo del Ministerio de Economía y el Ministerio de Cultura y Educación.

Por su parte, el Bingo Familiar, se llevó adelante en la cancha Eva Perón del barrio Autoconstrucción desde las 18 horas con amplia participación de la comunidad lomitense que incluyó, también, un show musical en vivo.

Al respecto, el responsable del IAS, Édgar Pérez, puso en valor la presencia del Gobierno provincial en dicha localidad que “nos permitió que estuviéramos compartiendo diferentes actividades con los lomitenses”.

En cuanto a la charla “Consuma Conciencia”, precisó que estuvo destinada a estudiantes secundarios del último año y recordó que esta temática “fue incorporada a nuestra nueva Constitución, que es la protección de niñas, niños, jóvenes y las familias del entorno virtual”.

“Hoy están establecidas como política pública, a través de diferentes legislaciones, como parte del trabajo de varios organismos de nuestro Gobierno provincial, y que el Modelo Formoseño tiene en cuenta siempre al más vulnerable”, sostuvo.

Y agregó: “Entendemos que la escuela, que la institución educativa, es el ámbito ideal para trabajar con estas políticas, con los jóvenes, con los niños, y también con los docentes”.

Por otro lado, el funcionario confirmó la puesta en marcha de una acción que cobra relevancia sobre todo “en este tiempo muy sensible del país” y que tiene que ver con el trabajo que llevan adelante en Las Lomitas con las familias de personas con discapacidad: el Programa Provincial de Equinoterapia.

“Ya hemos trabajado sobre un cronograma, la participación también de otros organismos como el área de salud, educación, deporte; una comunidad organizada a través de una asociación de aquí que, en conjunto con el IAS y dicho programa, muy pronto vamos a ir avanzando en la instrumentación”, anticipó.

Finalmente, Pérez se refirió al desarrollo del Bingo Familiar en ese populoso barrio y resaltó que fue una actividad “libre y gratuita” que busca “juntar a la familia en estos tiempos de tanta noticia negativa y malas ondas, a través del divertimiento y el juego responsable”.

“Hay una comunidad lomitense absolutamente esclarecida, que tiene una visión concreta de qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, e identifica en el Modelo Formoseño la política del gobernador Insfrán, que trabaja para poder estar cerca, acompañarlos, resolver muchas de las cuestiones que no hace ni la autoridad local”, expresó.

En este punto, el titular del área cuestionó a la gestión municipal “hoy libertaria” por responder “a otros intereses, los de su jefe político Milei” a quien consideró “el responsable de que las familias lomitenses y argentinas no tengan la ayuda que necesitan”.

“El que eliminó las pensiones, el que le sacó derechos, el que ataca a las familias más vulnerables, a los discapacitados, el que le roba la pensión, el que le saca el subsidio, el que le quita los alimentos, el que lo deja sin vivienda, el que lo deja sin obra, el que permite que se destruya la ruta 81, que es un eje integrador en la provincia, todo eso representa al intendente Basualdo”, aseveró.

Y reiteró: “Hoy, devenido en libertario, lo que busca es un lugar de representación de los formoseños en nuestra Cámara de Diputados. Pero el Modelo Formoseño tiene otra propuesta diferente a la de su jefe Milei, que hoy está haciendo el daño a todos los argentinos”.

Entonces, Pérez destacó a los candidatos al Frente de la Victoria para este próximo 26 de octubre y garantizó que son quienes van a “defender la política del Modelo Formoseño, la inclusión, más derechos” y “seguir sosteniendo esta política pública con el Estado como referente máximo”.

"Es lo que entiende y se expresó ya en las pasadas elecciones el pueblo de Las Lomitas, el pueblo formoseño, con más del 70% de apoyo para la gestión del gobernador Insfrán", cerró.
















