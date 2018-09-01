El Gobernador saludó a los empleados públicos provinciales en su día

Este miércoles 17 de septiembre se conmemora el Día del Empleado Público Provincial, motivo por el cual, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, hizo extensivo su saludo y felicitaciones a quienes desempeñan esta labor y les agradeció por “ser parte activa del crecimiento de nuestra provincia”.“Reconocemos con orgullo y gratitud el compromiso, profesionalismo y esfuerzo de quienes trabajan día a día al servicio del pueblo formoseño”, expresó.

Asimismo, el mandatario consideró que, desde cada área del Estado, “su labor es fundamental para seguir construyendo una Formosa más justa, inclusiva y con más oportunidades para todos”.

También, saludó a los profesores y psicopedagogos, quienes celebran su profesión en esta fecha a nivel nacional.

Vale recordar que este día se instauró en Formosa por decreto N°1755/84 del Poder Ejecutivo Provincial, firmado por el entonces gobernador, Floro Eleuterio Bogado, con fecha del 13 de septiembre de 1984, donde también se declaró asueto administrativo con carácter permanente para la jornada.



