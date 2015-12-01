El Gobierno de Formosa sigue acercando salud a las escuelas





Niñas y niños de la EPEP 326 de Villafañe recibieron variados controles y actualizaron sus Libretas de Salud Escolar.

Un equipo del Hospital de Villafañe llevó a cabo un nuevo operativo sanitario destinado a cuidar la salud de las niñas y niños en edad escolar, en este caso, en la EPEP N°326 “Pablo Leiva”, ubicada en dicha localidad.

La jornada estuvo a cargo de médicos, odontólogos, enfermeros, nutricionistas y vacunadores, que efectuaron múltiples evaluaciones a los escolares que asisten a 3° grado, como también al Jardín de Infantes ubicado en el lugar.

En ese marco, realizaron mediciones antropométricas de peso y talla, tensión arterial, temperatura, latidos y frecuencia cardiaca, más otros exámenes, según las indicaciones médicas.

Lo anterior fue complementado con controles de la agudeza auditiva y visual, revisiones psicomotoras, sumados a otros establecidos por los pediatras para los niños y las niñas de esas edades.

Asimismo, se procedió al chequeo de los carnets de vacunación y fueron aplicadas las vacunas de calendario, establecidas para la edad del ingreso escolar, entre los cinco y seis años: Triple Viral, Triple Bacteriana Acelular, IPV y la vacuna contra la varicela.

Odontología

De igual modo, se hicieron revisiones al estado de salud bucodental de los alumnos de nivel primario, como de los jardineritos, con la confección de los respectivos odontogramas y la programación de turnos para que realicen los tratamientos necesarios en el servicio de odontología del nosocomio.

El director del Hospital de Villafañe, el doctor Rubén Caballero, quien encabezó la actividad, comentó que los datos recolectados de cada examen “fueron asentados en las Libretas de Salud Escolar” para que las familias “estén al tanto del estado de salud de sus hijos e hijas” y para que el equipo de salud “pueda realizar el seguimiento correspondiente con información actualizada”.

Agradeció a los directivos del establecimiento, como a las madres y padres que acompañaron, destacando que, además, de los controles, los profesionales brindaron consejos para cuidar la salud diariamente y prevenir enfermedades, por medio de la práctica de hábitos sencillos y saludables.











