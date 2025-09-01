“La cadena nacional de Milei fue de contenido vacío, más de lo mismo y sin propuestas”
La cadena nacional del presidente Javier Milei, emitida el 15 de septiembre, fue evaluada por el analista político Fabián Villalba en el programa “De esto sí se habla”, transmitido por el canal de streaming “Quien TV”.
Villalba la definió como un mensaje de contenido vacío, repetitivo y carente de propuestas contundentes.
Según él, Milei dirigió el discurso principalmente al mercado y a capitales extranjeros, y los anuncios fueron vagos.
El análisis añade que, para Milei, la educación y la salud se presentan como gastos, y cuestiona qué sentido tiene postularse a cargos si no se van a cumplir la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.
“La cadena nacional fue una vergüenza, con un ranking de aprobación muy bajo”, indicó Villalba.
“En conjunto, la crítica refleja descontento y un marcado descenso de la imagen del presidente, así como de su índice de aprobación de gestión”.
“En regiones como Santa Fe y Córdoba, las cifras también muestran signos de debilitamiento”, atestiguó por el canal de streaming.