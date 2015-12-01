El gobernador Gildo Insfrán saludó a los estudiantes en su día

Cada 21 de septiembre en Argentina se celebra el Día del Estudiante, una fecha que coincide con el Día de la Primavera.

Por este motivo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán saludó “con afecto a todos los estudiantes formoseños”, y sostuvo que “son quienes con responsabilidad, entusiasmo y alegría construyen día a día su presente y el futuro de nuestra provincia”.

De esta manera, aseguró que “desde el Modelo Formoseño generamos las condiciones para que todos puedan desarrollarse plenamente”.

Y al concluir, instó a “seguir aprendiendo, creciendo y construyendo juntos una Formosa con más oportunidades para todos”



