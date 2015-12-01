Diputados juraron la nueva Constitución de Formosa

En la tarde de este jueves 18, en la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, los legisladores y legisladoras juraron la nueva Constitución Provincial.

La ceremonia fue encabezada por el presidente nato de la Honorable Cámara de Diputados del Poder Legislativo, el vicegobernador Eber Solís, quien consideró que “tenemos una Carta Magna que abre un nuevo capítulo en nuestra historia”.

Subrayó que el nuevo texto cuenta con “más inclusión, justicia social, derechos y herramientas para construir juntos el futuro que nuestro pueblo merece”.

Además, indicó que “se declaró de interés legislativo cuestiones que tienen que ver con el deporte y la salud en nuestro territorio”.

Luego de la jura, la diputada del Partido Justicialista (PJ) de Formosa, Cristina Mirassou, dialogó con AGENFOR y expresó: “Celebro mucho esta nueva Constitución y felicito a las y los convencionales constituyentes, porque han trabajado con mucha seriedad y a conciencia”.

Destacó que “tiene mucha información sólida y solvente, ya que se han consultado con las últimas reformas de otras provincias, se ha tenido en cuenta la Constitución Nacional, y está atravesada por un enfoque de género y diversidades, revalorizando los derechos de las mujeres y de las diversidades”, afirmó.

Asimismo, remarcó que “también hay paridad de género para los cargos legislativos y de concejales de los municipios, y en las candidaturas de los partidos políticos”.

Además, subrayó que “en salud se ha completado la garantía del Estado desde la prevención, promoción, diagnóstico precoz, asistencia oportuna o en la cronicidad, rehabilitación”, y señaló que “se agregó cuidados paliativos, lo cual es muy importante porque en la provincia se viene dando un proceso en el que ha aumentado la esperanza de vida, es decir la población de la tercera edad”.

En política indígena, Mirassou expuso que “se han vuelto a garantizar todos los derechos que ya habíamos conquistado en las reformas anteriores y aparecen pautas culturales en muchos artículos”.

De la misma manera, la diputada provincial valoró que en la reciente reforma constitucional se asegura “la gratuidad, inclusión y equidad territorial en cuestiones educativas y de salud”.

“Realmente estoy muy orgullosa de lo que se ha logrado con esta nueva Carta Maga”, dijo al concluir.

Por su parte, el diputado Jorge Román, sostuvo que “se trata de un nuevo contrato social que agrega derechos, garantías, reafirma nuestra identidad y también incluye que el desarrollo económico debe venir con justicia social, lo que hace que nadie quede rezagado en esta nueva Constitución”.

Por eso, consideró que “hemos jurado una Constitución que está a la vanguardia de las constituciones a nivel nacional, y estoy muy satisfecho por ello”.

Y aseguró que “ha sido un verdadero logro de algo que sintetiza la convivencia de la sociedad Formosa, que es la regla básica que va a regir, a partir de ahora, en nuestra pertenencia a la provincia”.







