Detuvieron a tres personas involucradas en casos de narcocrimen y violencia urbana

Un efectivo policial resultó lesionado tras ser atacado por un perro

Efectivos de la Comisaría Villafañe detuvieron a dos hombres y una mujer en el barrio Justo Pastor Mongelos de esa localidad, sindicados como autores de varios hechos delictivos que tenían en vilo a los vecinos.

Durante la intervención secuestraron cocaína, un arma blanca, cartuchos de escopeta, psicofármacos, indumentaria de fuerzas de seguridad y un perro utilizado para agredir a las víctimas, que atacó y lesionó en el rostro a un policía.

La investigación se inició tras la denuncia de una vecina, que fue amenazada de muerte junto a su hijo menor por una mujer y sus familiares, quienes además soltaron un perro para atacarla, provocándole lesiones en brazos y piernas.

Las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Villafañe y la brigada de investigaciones permitieron establecer la identidad de los implicados y que en su domicilio también se comercializaban estupefacientes.

Con esos datos, el juez de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Guillermo Caballero, ordenó el allanamiento.

Durante la requisa domiciliaria, un perro atacó a un efectivo policial causándole lesiones en el rostro.

Pese a ello, se concretó la detención de los dos hombres y la mujer, todos con antecedentes penales y vinculados a distintos hechos judiciales.

Durante el allanamiento se secuestró un cuchillo utilizado en la agresión, cocaína, pipetas para fumatas, psicofármacos, un chaleco reflectante, indumentaria de una fuerza de seguridad nacional, un pasamontañas, un teléfono celular, cartuchos calibre 14, además del traslado del perro criollo utilizado en las agresiones.

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de El Colorado confirmó mediante pruebas químicas que la sustancia incautada era cocaína, mientras que Policía Científica documentó el procedimiento con registros fotográficos.

También se iniciaron causas judiciales por Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 y otros delitos conexos.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y los detenidos, una vez notificados de su situación legal, quedaron a disposición de la Justicia provincial.

(Con foto)



