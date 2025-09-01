Una mujer fue detenida tras un allanamiento en el barrio Simón Bolívar

• Todo quedó a disposición de la Justicia provincial

Efectivos de la Comisaría Quinta “Subcomisario Eber Miguel Falcón”, requisaron una vivienda en el barrio Simón Bolívar del Distrito Cinco, aprehendieron a una mujer implicada en un caso de hurto y recuperaron los objetos sustraídos.

El damnificado denunció que ingresaron a su inmueble y se llevaron varios bienes de valor y de inmediato se inició la investigación por diferentes sectores, hasta establecer la identidad de la sospechosa de 36 años, con domicilio en el barrio Simón Bolívar.

Todos los elementos probatorios fueron evaluados por el juez de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Guillermo Omar Caballero, que ordenó la requisa de la vivienda ubicada en la manzana 59.

El mandamiento judicial se realizó en la tarde del viernes último, con la colaboración del personal de las delegaciones del Distrito Cinco del Destacamento Desplazamiento Rápido y Policía Científica.

Allí detuvieron a la imputada en la causa y recuperaron documentaciones y otros objetos denunciados como sustraídos.

Todos los elementos fueron trasladados hasta la unidad operativa, junto con la detenida, quien una vez notificada de situación legal quedó alojada a disposición de la Justicia en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2 de la Mujer.



