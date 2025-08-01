Detectaron transporte ilegal de rollos de madera





El procedimiento se realizó durante un operativo conjunto sobre la Ruta Provincial N° 37, al sur de Laguna Yema

Efectivos de la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) Juan G. Bazán, en conjunto con la Sección UEAR Villa General Urquiza, detectaron un transporte de rollos de madera de la especie quebracho blanco, sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado viernes, alrededor de las 22:00 horas, en el marco de tareas de seguridad y prevención desplegadas en la zona.

En ese contexto, los uniformados interceptaron un camión Iveco con acoplado, conducido por un hombre de 34 años, que transportaba la carga sin contar con la documentación exigida por la normativa vigente.

Ante la irregularidad, se labró el acta de infracción correspondiente y el vehículo, junto con la carga, fue trasladado hasta la Comisaría de Laguna Yema.

El material incautado permanecerá resguardado en la dependencia hasta que la Dirección de Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente disponga su descarga y destino final.















