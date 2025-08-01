Detienen a un hombre con marihuana durante un procedimiento por narcomenudeo

• Secuestraron marihuana, hojas de coca y otros elementos durante operativo policial en El Chorro

Efectivos de la Comisaría El Chorro, dependiente de la Unidad Regional Nueve con sede en Palmar Largo, aprehendieron a un hombre y secuestraron varios envoltorios con marihuana durante recorridas preventivas realizadas en la localidad.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado viernes, alrededor de las 21:00 horas, sobre la calle Colling Smith del barrio La Banda.

En ese lugar, los policías interceptaron a un hombre de 30 años y, al realizarle un cacheo preventivo de seguridad, hallaron en uno de los bolsillos de su campera un envoltorio de polietileno con sustancia vegetal.

Además, en el bolsillo interno de la prenda encontraron una bolsa con hojas de coca y ocho envoltorios adicionales, todos contenían sustancia vegetal.

Luego llegaron al lugar especialistas de la Delegación de Drogas Peligrosas y confirmaron a través de las pruebas que se trataba de marihuana.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados a la dependencia judicial a disposición de la Justicia.

Por el hecho, se inició una causa judicial por infracción a la Ley de Estupefacientes, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción, con asiento en Las Lomitas.



