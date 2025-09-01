Destacan la importancia de enseñar la nueva Constitución Provincial a los jóvenes





La jueza del Tribunal Electoral Permanente, Sandra Moreno, se refirió a la reciente reforma de la Constitución Provincial y destacó la importancia de que la nueva norma no quede solo en los textos legales, sino que también sea enseñada en las instituciones educativas.

“La verdad es que es un hecho histórico para la provincia de Formosa, esta nueva Constitución que regirá los destinos de los formoseños y formoseñas, y creo que vino a sumar un cúmulo de derechos para una modernidad que hacía falta”, afirmó.

Asimismo, resaltó que “en el caso del Tribunal Electoral ahora tenemos rango constitucional y seguiremos trabajando como siempre, por supuesto”, aseguró, enfatizando la importancia de esta jerarquización.

Al reflexionar sobre el significado de esta nueva Carta Magna, manifestó que “hay un doble compromiso con la nueva norma” y consideró que “es el momento de darle la importancia que merece, no solamente para su cumplimiento, sino también enseñada a todos los jóvenes”.

Elecciones

Respecto a las elecciones nacionales del 26 de octubre, detalló que “estamos trabajando con el Juzgado Federal a cargo del doctor Pablo Morán y ayudamos en todo lo que sea necesario”.



