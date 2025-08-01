Crearán en Formosa el primer espacio público de atención para personas con autismo

Funcionará en el Hospital de la Madre y la Mujer y brindará diagnóstico y seguimiento a quienes no cuentan con cobertura social.

La presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, Florencia Santa Cruz, anunció que en el Hospital de la Madre y la Mujer se pondrá en marcha el primer espacio público de diagnóstico y seguimiento para personas con autismo en la provincia.

La iniciativa surge tras reuniones mantenidas con autoridades del Gobierno provincial y, particularmente, con la directora del nosocomio, doctora Eugenia Ruíz. El objetivo es garantizar la atención de familias que no poseen obra social ni posibilidades de acceder a un tratamiento privado.

El nuevo servicio contará con un equipo interdisciplinario compuesto por médicos especialistas en neurodesarrollo, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagoga, nutricionista y pediatra. “Será el primer equipo conformado de esta manera en el ámbito público de la provincia. No sólo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento y el trabajo conjunto de los profesionales”, destacó Santa Cruz en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Valoró asimismo la decisión del Gobierno provincial en un contexto de creciente dificultad para acceder a la atención especializada. “Muchas familias están quedándose sin cobertura de obra social y sin tratamiento, luego del recorte de pensiones nacionales establecido por el gobierno de Javier Milei”, advirtió.

Recordó además que la propuesta venía siendo impulsada desde hace tiempo por la asociación. “Con la inauguración de este nuevo hospital vimos que era el momento de plantearlo ante el Ministerio de Desarrollo Humano. La doctora Ruíz recibió nuestro pedido y comprendió la necesidad de un espacio así, que permita establecer diagnósticos tempranos y garantizar un acompañamiento continuo”, explicó.



