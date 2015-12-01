COVID-19: Se registró un descenso semanal de casos en la provincia

El último reporte epidemiológico registra una disminución frente al período previo. Desde la cartera de salud instan a continuar con las medidas de cuidado y a actualizar los refuerzos de vacunación.

El parte epidemiológico de este domingo 14 emitido por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, informó que en la última semana se realizaron 667 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 24 de ellos resultados positivos, con un índice de positividad 3,6%.

Veintidós de ellos fueron registrados en la ciudad de Formosa, mientras que los dos restantes pertenecen uno a El Espinillo y el otro a El Colorado.

De esta manera, indicaron que hay 32 casos activos; se registraron 37 altas y no hay pacientes internados. Por su parte, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 195 en total.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, precisaron que son 150.501casos diagnosticados en total; 149.043 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus.

Asimismo, respecto a la campaña de vacunación, recordaron a la comunidad que todos los vacunatorios de la provincia permanecen habilitados para inmunizarse contra esta enfermedad.



