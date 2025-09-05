Concurrida apertura de “A Toda Costa 2025” en el Paseo Ferroviario

Con el tradicional corte de cinta en el Paseo Ferroviario, el intendente de la ciudad, Jorge Jofré, dejó oficialmente inaugurada este viernes la séptima edición del mega evento organizado por la Municipalidad de Formosa, “A Toda Costa”, acompañado de vecinos y visitantes que se dieron cita en el acontecimiento gastronómico, deportivo y cultural que ya es referencia en la región.

El jefe comunal estuvo acompañado por el Presidente de HCD Rubén Darío Di Martino, los candidatos a diputados nacionales Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis, la Secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, el Subsecretario de Deportes, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero, concejales de la ciudad, funcionarios municipales, invitados especiales, vecinos y vecinas.

En la oportunidad, Jofré destacó nuevamente que “se trata de una fiesta muy importante que va a movilizar la economía de la ciudad, por lo que quiero expresar mi agradecimiento al sector privado, porque sin su aporte hubiera sido difícil llevar adelante el evento” manifestó. Asimismo, comentó que Formosa “fue reconocida con el sello de calidad turística que se otorga desde Nación, lo que implica que estamos entrando en el circuito nacional, y eso a nosotros nos llena de orgullo porque nos hallamos dentro de una micro región con un camino muy importante que recorrer, con amplia variedad de paisajes y tradiciones que se complementa con el de otras provincias”, remarcó para cerrar.

El evento se puso en marcha hasta el próximo domingo, inclusive, y se invita nuevamente a la comunidad a concurrir y participar de las distintas propuestas de esta fiesta que ya se instaló en el corazón de los formoseños, y que ofrece una alternativa diferente para vivir este fin de semana de cara al río.







