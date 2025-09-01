Con “Expedición Polo”, Formosa apuntala su desarrollo en el campo de la innovación

El director del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, Horacio Gorostegui, se refirió a la participación de la institución en la primera edición de “Expedición Polo - Territorio Vivo de Innovación”. Se trata de un evento que se desarrolló durante dos días en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, con entrada libre y gratuita.

Esta propuesta culminó este sábado 27, donde, en particular, el IPF acercó al público las ofertas académicas, al tiempo que acompañó todas las actividades que se llevaron a cabo desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa.

“La idea de esta propuesta es brindar diferentes alternativas de actividades diseñadas para los más chiquitos como plaza blanda, juegos, gaming; después se ofrece a los más grandes, por ejemplo, clases de pilotaje de dron”, indicó, además de charlas, exposiciones y experiencias únicas.

A su vez, se efectuó la presentación del Club Digital del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. El mismo trabajará exclusivamente con lo que es innovación, ya que “está pensando como el tercer nivel de formación de nuestros jóvenes que participan de los diferentes Clubes Digitales repartidos por toda la geografía provincial”, explicó Gorostegui.

Y agregó también el lanzamiento del Clúster de Innovación Tecnológica, indicando que “es una asociación entre el IPF, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ambas representando al Estado provincial; y empresas público privadas, entre las que estaban Épica, Lúdica y la misma REFSA Telecomunicaciones, con el objetivo de brindar diferentes soluciones a partir de articular esfuerzos de manera mancomunada, a modo de mejorar las capacidades que irán desarrollando cada una de las instituciones en pos de mejorar la calidad de vida de los formoseños”.

IAS

Por otro lado, el arquitecto Edgar Pérez, administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), se refirió a la firma de convenio suscripta en el marco de la primera edición de “Expedición Polo”.

Destacó la importancia de este acuerdo “como política de responsabilidad social que el Gobierno desarrolla a través de este organismo, en este caso, promoviendo lo que es el juego responsable”, teniendo como base todo “lo que hace al desarrollo del conocimiento, la ciencia, la técnica”.

Esto es, “en el campo de la economía del conocimiento, que es hacia donde va dirigida la política del Gobierno de Formosa”, enfatizó.



