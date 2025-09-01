Cáceres: “En Formosa tenemos un modelo inclusivo, solidario y de justicia social que conduce el gobernador Gildo Insfrán”

En la jornada de este sábado 20, el centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieri celebró su segundo aniversario con un operativo de salud integral, organizado por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Además de un completo servicio de salud, los vecinos pudieron acceder a beneficios del programa Soberanía Alimentaria Formoseña, Feria Paippa, peluquería y manicura y actividades deportivas y recreativas para los niños.

En este marco, el candidato a diputado nacional por Formosa, Fabián Cáceres, quien estuvo recorriendo el lugar y dialogando con las familias, en declaraciones para esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó que se trató de “una jornada con servicios que el Modelo Formoseño ya está acostumbrado a brindar a toda la comunidad”.

Señaló que al charlar con los vecinos queda en evidencia que Formosa “no solamente tenemos los mejores hospitales de la región, sino también los mejores profesionales médicos sanitarios” y añadió que “esto hace que tengamos el mejor sistema de salud del país”.

Asimismo, destacó que además de los servicios médicos gratuitos, las familias pudieron beneficiarse comprando en el programa provincial Soberanía Alimentaria Formoseña y productos paipperos.

De esta manera, Cáceres resaltó que “si dependiera del actual Gobierno nacional, la salud pública no existiría”, marcando que “el presidente Javier Milei no cree en la salud pública gratuita y de calidad. Él (Milei) cree que es para aquellos que pueden pagar únicamente; al igual que la educación y obra pública”.

Sin embargo, aseguró que “nosotros acá en Formosa tenemos un modelo inclusivo, solidario, de equidad, pero por sobre todas las cosas, un modelo de justicia social, que es el que conduce el gobernador, Gildo Insfrán”.

Y al concluir, remarcó que en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre “se ponen en juego dos modelos: el del hambre y miseria de este presidente o el modelo de la inclusión, salud y educación pública, como es el Modelo Formoseño”.

En la misma línea, Mirta Retamozo, candidata suplente a diputada nacional, agradeció la calidez con que recibieron los vecinos este operativo y sostuvo que “son muestras para seguir caminando dentro del Modelo Formoseño, donde se enmarcan todas estas políticas públicas, que tienen que ver con los servicios brindados”.

Y sostuvo que “nosotros venimos en nombre del Gobernador, cosechamos lo que él sembró y entonces podemos estar con libertad y sabiendo que vamos a recibir cariño”.



