El Municipio culminó su agenda semanal con tareas durante el sábado

Distintos sectores capitalinos se vieron beneficiados con el accionar comunal del sábado, el que se centró fundamentalmente en la mejora de vías de circulación, dada las condiciones óptimas de superficie en sectores puntuales, trabajo a cargo de personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública con cooperativas de trabajo.

Motoniveladoras al mando de efectivos, ejecutaron el perfilado de calles internas en el Lote 190 del Bº Virgen del Carmen, como así también en arterias del Bº Fray Salvador Gurrieri y en la calle de un predio deportivo del Bº Bernardino Rivadavia.

En otro orden de cosas, continuó el operativo para retiro de escombros, en este caso particular respondiendo a un pedido de vecinos, el que se concretó en un tramo de la calle Bosch en el Bº San Francisco.

Otros trabajos

También se llevó a cabo, días atrás, la reparación de arterias en conglomerados de la zona norte, así como en los barrios El Porvenir y Simón Bolívar, aquí acompañada del levantamiento de esquineros, cuneteo mecánico y manual, esto último también en el Bº Juan D. Perón. Finalmente se procedió con el perfilado en los barrios 6 de Enero y Urbanización Maradona, en ambos con levantamiento de escombros.



















