Buscaban objetos sustraídos y hallaron droga y dinero

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto”

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a tres hombres, una mujer, secuestraron una balanza, cocaína, dinero y otros bienes que fueron sustraídos, tras tres allanamientos en los barrios 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

Un hombre denunció la sustracción de mercaderías, una garrafa de gas y documentaciones de su vivienda del Salvador Gurrieri.

Los efectivos de la Brigada Investigativa de la Comisaría Seccional Novena realizaron las averiguaciones, identificaron a los presuntos autores y el lugar donde podrían hallarse los bienes.

Los datos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó varios allanamientos.

Requisa

Las medidas judiciales fueron realizadas por integrantes de la Comisaría Seccional Novena, Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial, Grupo Operativo Motorizado (GOM), Delegación Unidad Regional Uno, brigada Investigativa, en los barrios 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri.

Durante las requisas secuestraron mercaderías varias que interesan en la causa por “Hurto”.

También constataron la presencia de tres hombres y una mujer, quienes al advertir la presencia de los efectivos arrojaron un envoltorio, por lo que se solicitó la presencia de miembros de la Dirección General Drogas Peligrosas, quienes con la colaboración de un can de la Sección Canes hallaron más drogas.

Luego se sometió el contenido del paquete a los reactivos químicos y arrojó resultado positivo a cocaína.

En ese contexto, dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luís Molina, quien direccionó el procedimiento.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial a disposición de la Justicia provincial.



