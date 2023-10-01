Alrededor de cinco mil estudiantes participaron del Telemach

Esta es la primera actividad que se realiza por el Mes del Estudiante. El evento fue organizado por la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), que la integran los representantes colegios de la provincia de Formosa, quienes organizan y planifican los encuentros apoyados por el Gobierno de Formosa.

En ese sentido, Joaquín Cáceres, coordinador juvenil de la FeCES, al brindar declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), indicó: “Particularmente el Telemach congrega a una multitud de jóvenes”, calculando que a esta edición asistieron “alrededor de 5000 estudiantes”, teniendo como sede al Anfiteatro de la Juventud de la ciudad de Formosa durante la tarde de este viernes 5.

“Cada una de las competencias son seguidas de cerca por las hinchadas, que estuvieron coordinadas por la Coordinación de Educación Física junto a la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles”, sostuvo, resaltando que fueron todo un éxito, porque “todos los que participaron las disfrutaron y se divirtieron muchísimo”.

Quienes resultaron ganadores recibieron sus premios como la copa y las medallas. Principalmente, Cáceres valoró que “los jóvenes son los verdaderos protagonistas del Modelo Formoseño”.

Así de esta manera, con la realización del Telemach, se dejó inaugurado el Mes del Estudiante, con motivo de celebrar su día el 21 de septiembre. Para eso, el Gobierno provincial impulsa la participación a este espacio de larga trayectoria, caracterizado por ser de “encuentro y diversión de la juventud formoseña”.

Por otro lado, la agenda de actividades continuará el miércoles 10 con una maratón estudiantil y carrera de postas, luego el 13 la participación con un stand de la Fiesta Nacional del Pomelo en Laguna Blanca. Cerrando el mes, el 27 se hará la gran fiesta de los estudiantes y elección de la representante provincial.











