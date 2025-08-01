Un centenar de agentes estatales rindieron examen de redacción administrativa





En el marco de la capacitación en redacción y escritura administrativa destinada a agentes del Ministerio de Cultura y Educación que brinda la Subsecretaría de Recursos Humanos, se llevó a cabo este jueves 21 el examen evaluativo.

Tuvo por objetivos que los asistentes logren autoevaluar la producción de documentos administrativos para detectar errores o aspectos a mejorar, así como resolver problemas concretos de la escritura y redacción, respetando las normas que regulan los procesos administrativos.

La licenciada Liliana Sarto, coordinadora del programa de Redacción Administrativa del organismo explicó que la capacitación constó de cuatro encuentros virtuales y dos presenciales.

“El primero fue la apertura y presentación de este taller, de esta capacitación y hoy nos volvemos a encontrar con personal del Ministerio de Cultura y Educación de las áreas administrativas que vienen a rendir el examen de estos cuatro encuentros virtuales que tuvimos” enfatizó en diálogo con AGENFOR.

Dijo que del total de inscriptos, 136 personas, 100 se encontraban en condiciones de rendir. “Esto se da en el marco de las capacitaciones que continuamente la Subsecretaría está brindando a los empleados públicos de la provincia. Esta en particular es para el área administrativa del Ministerio de Cultura y Educación, donde tratamos temas como nota, redacción de notas, informes, resoluciones, que es lo que usualmente utilizan en las áreas administrativas del Ministerio” enfatizó.

La docente a cargo del curso y del examen, Vanina Rojas señaló por su parte que durante la capacitación se brindaron las “nociones básicas que tienen que ver con la redacción de estos textos”, destacando el alto interés demostrado por los agentes.



