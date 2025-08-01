Finalizaron los Encuentros Corales del Nivel Secundario

Jóvenes de establecimientos capitalinos entonaron canciones referidas a Formosa.

El ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz participó de la jornada de clausura de los Encuentros Corales “Alberto Marcelo Zorrilla” del Nivel Secundario, en el Centro Cultural Galpón C del Paseo Costanero.

La actividad había comenzado el martes 19 y reunió a estudiantes de distintos establecimientos educativos de Formosa Capital, interpretando canciones alusivas a Formosa.

“Esta es una iniciativa que tiene un impulsor fundamental a quien recordamos con mucho afecto, que fue el ministro Alberto Marcelo Zorrilla. Nuestra comunidad se apropió de este evento” consideró el funcionario en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Asimismo resaltó el entusiasmo de los jóvenes, interpretando a autores formoseños, y la confraternidad que se logra en cada encuentro, año tras año.

“Pueden comprobar no solo la concurrencia, sino el entusiasmo con los cuales nuestros jóvenes abrazan a la música, pero con un rasgo muy particular, un rasgo distintivo. Interpretan temas de autores formoseños, de autoras formoseñas” destacó.

Los coros interpretaron canciones que en sus temáticas mencionaban a la provincia: historia, flora, fauna, mitos y leyendas. Uno de los objetivos de los encuentros es difundir la música de los poetas y compositores locales, se especificó.

Esta actividad, organizada por el Programa Provincial de Coros Escolares de la Subsecretaría de Cultura, correspondiente al Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, se encuentra en el calendario escolar desde el año 2015.



