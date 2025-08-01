Sindicato Vial celebró el Día de las Infancias con trabajadores y familias

El Sindicato de Trabajadores Viales de la provincia de Formosa organizó un festejo por el Día de las Infancias destinado a los hijos de empleados de la sede central y del distrito Capital. El encuentro reunió a numerosas familias que compartieron una jornada con juegos, premios y regalos para los más pequeños.

El secretario general del gremio, Carlos Salinas, destacó la masiva participación: “Por suerte vinieron todos los compañeros con sus hijos e incluso algunos con sus nietos. Esto nos pone muy contentos y quiero felicitar a la comisión directiva por el trabajo que hicieron, porque nada de esto hubiese sido posible sin su organización”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el gremialista agradeció la colaboración del administrador de Vialidad Provincial, ingeniero Javier Caffa, y valoró el acompañamiento del Gobierno provincial.

“Gracias al gobierno de Formosa podemos brindar este agasajo a los hijos de los trabajadores viales. Nuestro Gobernador apuesta al Estado y a sus trabajadores, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde se busca debilitarlo” sostuvo.







