La Policía sacó de circulación a 51 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron más de 240 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 1694 personas, labraron 244 actas de infracción y detectaron a 51 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 25 motos y retuvieron 108 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad el sábado, en el marco de los partidos por los torneos en las categorías “A” y “B” 2025 disputados en las canchas de “Club Fontana”, “Sargento Rivarola” y “Sol de América”.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas.

Entre ellos, plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además se movilizaron unas 22.300 personas en distintos locales bailables de la ciudad y eventos, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.

También se cubrieron servicios de seguridad en el Recital en Vivo de “Karina La Princesita” que se realizó en la ciudad de Clorinda y en el Club San Lorenzo de la ciudad de Formosa; además del "KERMES INFANTIL" y “DUATLÓN FORMOSA” en la Costanera Vuelta Fermoza.

Asimismo, la Policía brindó seguridad en la celebración por el “Día de las Infancias”, que se realizó el sábado sobre la avenida Soldado Formoseño en Malvinas del Distrito Cinco y el domingo en el Complejo Paraíso de Los Niños ubicado sobre la 8 de Abril.

Como así también, los uniformados realizaron cobertura de seguridad en el predio Hípico San Antonio, que se llevó a cabo en la jornada del domingo.