Se recuperaron tres motocicletas, en un eficaz trabajo policial

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron tres motocicletas: Zanella ZB, Motomel Blitz y una Honda Wave, en los barrios República Argentina, San Antonio y San Pedro de esta ciudad.

El primer procedimiento se realizó cuando un hombre denunció la sustracción de su Zanella ZB de 110 cilindradas, que estaba estacionada sin las medidas de seguridad, del frente a su vivienda en el barrio República Argentina. De inmediato, los investigadores recuperaron en pocas horas la motocicleta, que estaba abandonada en el barrio 7 de Mayo.

La segunda intervención se concretó tras la denuncia de la sustracción de una Motomel Blitz.

Con los datos aportados por la víctima, los efectivos interceptaron a un joven 21 años en calles internas del barrio San Antonio.

Después se verificaron las numeraciones del cuadro y motor, del rodado que manejaba, con la base de datos de la Dirección de Informática Policial y se confirmó que se trataba del que buscaban.

El tercer caso se registró cuando integrantes de Robos y Hurtos detectaron en el barrio San Pedro una motocicleta Honda Wave, que presentaba signos de violencia en el tambor de arranque y tras verificarse los guarismos, se determinó que tenía pedido de secuestro por “Robo”.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias investigativas, se estableció la identidad del presunto autor.

En todos los casos, los secuestros fueron puestos a disposición de la Justicia provincial y sigue la investigación para para detener a los malvivientes.



