Anularon un punto de venta de cocaína en el barrio El Porvenir

• Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas desarticularon un centro de distribución de estupefacientes durante un allanamiento en el barrio El Porvenir, de esta ciudad, donde detuvieron a tres personas y secuestraron cocaína de máxima pureza, dinero, celulares, una balanza digital y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue el resultado de las tareas investigativas de la División Antinarcóticos, que comprobó que un grupo familiar desarrollaba actividades ilícitas vinculadas a la comercialización de drogas.

En el marco de las pesquisas, el miércoles último a las 15:00 horas, los efectivos interceptaron a un hombre que salió del domicilio vigilado y encontró en su poder un envoltorio con cocaína, lo que derivó en la solicitud de una orden de allanamiento.

Con los elementos probatorios reunidos, el juez de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, doctor José Luis Molina, ordenó la medida judicial.

La requisa domiciliaria se concretó el jueves al mediodía en el barrio El Porvenir, con la colaboración del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) y del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).

Como resultado, se procedió a la detención de dos hombres y una mujer, además del secuestro de varios envoltorios de polietileno con clorhidrato de cocaína, aptos para la fabricación de 45 dosis; más de 75.000 pesos, cinco teléfonos celulares, una balanza digital con restos de la misma sustancia, bolsas plásticas utilizadas para fraccionamiento, entre otras cosas.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial; mientras que a los detenidos se los notificó de su situación procesal y quedaron alojados en unidades penitenciarias de la provincia.



