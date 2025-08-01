Prisma, el homenaje más emotivo a la música de Pink Floyd, aterriza en Resistencia

Consolidada como el tributo a Pink Floyd más destacado de Latinoamérica, PRISMA – Pink Floyd Experience se presentará en el C.C. Guido Miranda (Colón 164, Resistencia) el 6 de septiembre a las 21 horas en el marco de su gira nacional. Las entradas se pueden adquirir a través de passline.com y en el punto de venta ubicado en boletería del teatro (Colón 164, Resistencia).

Durante más de dos horas, nueve músicos en escena interpretando los grandes clásicos de The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, The Division Bell y más, acompañados por una imponente puesta visual recreando la magia de los increíbles conciertos que Pink Floyd realizó a través de su trayectoria.

Prisma – Pink Floyd Experience ha recorrido durante más de 11 años los escenarios de los teatros más importantes de Argentina, realizando continuos shows en ciudades como Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Pergamino, Olavarría, Tandil, Viedma, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Santa Rosa, Córdoba, Rosario, Paraná, Rio Grande, Santa Fe, Neuquén, Posadas, Chaco, entre otras.

Reconocida internacionalmente, la banda fue elegida por la cadena de cines SHOWCASE para la difusión de la última película de Roger Waters, The Wall, en septiembre de 2015. Además, el diario Clarín la catalogó como “la mejor banda sudamericana que recrea la magia de Floyd”.

Prisma, se destaca como la primera banda tributo latinoamericana en realizar una exitosa gira por los Estados Unidos.

La banda se conforma por Francisco Fresard en Voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Rodrigo Dunes en batería, Guido Stramana en bajo; Fausto Penacca en teclados; Ornella D'Angi en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.

Si sos fanático de Pink Floyd, no podés perderte este viaje sonoro y visual que revive la grandeza de una de las bandas más influyentes de la historia. El 6 de septiembre, Resistencia se transformará en el epicentro de un homenaje que emociona, sorprende y trasciende generaciones.





