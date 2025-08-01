Escuela capitalina homenajeó a los héroes de Malvinas con un mural

La Escuela de Educación Primaria N° 380, ubicada en el barrio 2 de Abril, de Formosa Capital transformó su espacio con la creación de un emotivo mural dedicado a las Islas Malvinas Argentinas.

Esta iniciativa, impulsada y diseñada por los directivos y docentes de la institución, “no solo embellece el entorno escolar, sino que también sirve como una poderosa herramienta educativa para mantener viva la memoria y reafirmar la soberanía nacional” se consideró.

El proyecto fue ejecutado por la profesora de Artes Visuales del colegio, Natalia Brunelli, quien contó con el valioso apoyo de los artistas Alfredo Palacio y José Jara, miembros del Área de Muralistas. Bajo su guía, la comunidad educativa participó en la creación de esta obra colectiva que hoy embellece los muros de la escuela.

Al respecto, Edgardo Palacios, director de la institución dijo que el objetivo principal es rendir homenaje a los héroes de Malvinas. Contó que la obra se realizó en un día y contó con la colaboración de docentes de la escuela y el muralista de la Subsecretaría de Cultura de la provincia.



