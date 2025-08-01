Muracciole sobre el bloque libertario: “Pretenden que la Constitución trate sobre lo que les pasa individualmente y su posicionamiento político personal”

En una nueva semana de debates para la reforma de la Constitución Provincial, este lunes 18, los convencionales aprobaron la modificación de los artículos 54 y 62, la incorporación de tres nuevos incisos al artículo 82 y la creación de dos nuevos artículos.

Al respecto, el convencional constituyente del bloque justicialista, Adrián Muracciole, señaló que “entre los puntos importantes se trató sobre el presupuesto y cuáles son las obligaciones presupuestarias que deben cumplir los tres poderes del Estado, así como los demás organismos de la Constitución y entes autárquicos”.

También, añadió, “un artículo importante sobre cómo se financian los gastos de la provincia, adecuándonos, al que ya habíamos aprobado sobre el endeudamiento provincial”; y “luego tratamos artículos referidos al deporte, que también es una materia en donde el Modelo Formoseño se ha desarrollado muchísimo y lo sigue haciendo, por eso era importante protegerlo a nivel constitucional”.

“Así que muy contentos por esta nueva sesión, donde finalmente los que se fueron sin que los echemos, volvieron sin que los llamemos”, expresó, recordando sobre la presencia nuevamente del bloque de la Libertad Avanza, quienes habían abandonado la Convención la semana pasada.

Sobre eso, Muracciole, opinó que “tenemos tantas cosas para discutir que son importantes, y este sector minoritario (libertarios) pretende que la Constitución trate sobre lo que les pasa a ellos individualmente y su necesidad de posicionamiento político-personal”.

Sin embargo, resaltó que “nosotros no nos vamos a prestar a eso, porque el único soberano, que es el pueblo formoseño, nos dio el mandato de escribir una nueva Constitución, que consta de 189 artículos, y es lo que vamos a discutir”.

Y aseveró que “lo vamos a hacer conforme los puntos que hemos señalado durante toda la campaña, porque si hay algo que nadie puede desconocer, es que todo lo que dijimos en campaña que íbamos a hacer, es lo que estamos haciendo”.

Asimismo, remarcó que el bloque libertario “cuestiona cada artículo tratado”, considerando que “mientras sean cuestionamientos individuales y no atañen a los temas que estamos tratando, quedarán en eso, berrinches adolescentes hechos por gente bastante grande”.



