“La desidia de Milei pone en riesgo a un parque nacional” advirtieron

El avance del fuego en un área del Parque Nacional Río Pilcomayo en la provincia de Formosa, encendió la alarma de especialistas y pobladores, quienes advierten que la falta de respuesta efectiva del gobierno nacional frente a la emergencia ambiental agrava la situación día a día.

Según datos obtenidos por imágenes satelitales, los focos iniciales acumulados hasta la fecha dejaron una superficie quemada estimada en 1.890 hectáreas. Para dimensionar el daño, esta extensión equivale a 2.645 canchas de fútbol de campo.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, comentó que, el impacto sobre la biodiversidad del parque nacional es severo: se pierden especies vegetales nativas, se desplaza la fauna y se degradan ecosistemas esenciales para la regulación climática y la conservación de recursos hídricos.

Además, organizaciones ambientalistas señalan que la falta de inversión y planificación en la prevención de incendios forestales demuestra la desidia de las autoridades nacionales en la lucha contra el fuego. También remarcan la ausencia de infraestructura adecuada, brigadistas suficientes y campañas de concientización sostenidas en el tiempo.

“Estamos frente a un verdadero desastre ambiental que no solo afecta al presente, sino que compromete la posibilidad de recuperación futura del parque”, advirtieron especialistas, reclamando medidas urgentes y coordinadas entre Nación y provincias.

Mientras tanto, las llamas continúan arrasando con uno de los pulmones verdes más valiosos de la región, dejando en evidencia que la protección del patrimonio natural aún no es prioridad en la agenda nacional.



