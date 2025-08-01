“Las Poderosas” se alzaron con la Copa de Plata en torneo de fútbol siete femenino

Como referente del equipo de “Las Poderosas”, Arminda Quiñonez, destacó la organización del torneo de fútbol siete femenino, que contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís, a quien le agradeció por hacer posible este certamen que convocó a más de 160 equipos de la ciudad de Formosa.

El sábado 16, en la cancha del Club Social, Cultural y Sportivo Unión Norte del barrio República Argentina se jugaron los encuentros, donde justamente “Las Poderosas” fueron las que se adjudicaron la Copa de Plata. “Estamos muy contentas por este logro”, sostuvo en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

De ese modo alcanzaron el objetivo por el que trabajó el equipo perteneciente al Centro Comunitario “Unidad, Esfuerzo y Trabajo” del barrio Divino Niño, el cual “en la competencia participó como parte de la Jurisdicción Tres”, comentó Quiñonez.

También valoró especialmente el apoyo de la doctora Yanina Insfrán, quien fue la principal artífice de que el equipo de “Las Poderosas” pudiera competir, organizándole además un asado para agasajar a todas sus integrantes.

Según indicó, las competencias de fútbol femenino se vienen haciendo cada año en distintas canchas de los barrios de la ciudad capital. En ese marco, “hace poco ellas participaron en el barrio Santa Isabel con el Centro Comunitario”, y para lo cual sus integrantes se entrenan en la cancha de La Colonia y en la del 12 de Octubre.

Finalmente, recalcó que siempre la idea es participar, y felicitó nuevamente a “Las Poderosas” por llegar a esta gran victoria.



