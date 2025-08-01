Solís: “Vamos a defender y hacer que se respete la voluntad de los formoseños”

El vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, inició este lunes 18 una maratónica gira por el oeste provincial, a los fines de visitar diversas comunidades, mantener encuentros con dirigentes y pobladores, como también acompañar las capacitaciones sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en las próximas elecciones nacionales.

La primera parada fue la Escuela N° 284 de Santa Teresa, donde “con mucha alegría y a pedido de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, nos reunimos para un fructífero encuentro con compañeros, compañeras y vecinos de la colonia y zonas aledañas”.

Comentó que con ellos “charlamos sobre la contienda electoral que se aproxima y la importancia de la participación ciudadana para elegir a quienes representarán y velarán por nuestros derechos a nivel nacional”.

Además, participó de una capacitación sobre la nueva modalidad de elección nacional: la Boleta Única Papel (BUP).

“En Formosa, vamos a defender y hacer que se respete la voluntad de los formoseños y las formoseñas como siempre lo hemos hecho”, subrayó el Vicegobernador y aseguró que “las urnas se llenarán de la boleta azul, reafirmando el compromiso genuino y respaldo a nuestro Gobernador, acompañando a los candidatos del Modelo Formoseño”.

Seguidamente, el doctor Solís compartió una cálida jornada de diálogo y encuentro con compañeros, compañeras y vecinos de María Cristina y Lote 8, congregándose en la Delegación Zonal en la primera localidad y en el Polideportivo de la EPEP N° 34.

En ese marco, “conversamos sobre este nuevo sistema de votación en las elecciones nacionales y sobre la gran responsabilidad que tenemos en octubre: defender a nuestra Patria, porque hoy más que nunca está en riesgo”, advirtió.

Puso de resalto que los candidatos a diputados nacionales del Modelo Formoseño, los titulares Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, así como los suplentes Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis, “representan la única alternativa capaz de garantizar la justicia social y resguardar los derechos de nuestro pueblo, que están siendo amenazados por las políticas del Gobierno nacional”.

“Con unidad, compromiso y esperanza, seguimos trabajando junto a cada familia formoseña”, enfatizó contundente.

Las actividades prosiguieron en El Chorro, continuando luego en El Favorito, donde el presidente de la Comisión Vecinal, Ubaldino Díaz, destacó que “es muy importante la visita del Vicegobernador y de toda su comitiva porque la votación nacional tendrá nueva modalidad, diferente a la elección provincial del 29 de junio pasado”.

En diálogo con AGENFOR, hizo notar que “estamos siempre bancando al Modelo Formoseño y a nuestro conductor que es el único líder, el doctor Insfrán”, acentuó y lamentó la complicada situación que atraviesa el país debido a las políticas del actual Gobierno nacional. “Es un desastre lo que están haciendo”, reprobó y contrastó que “la provincia nos está bancando a lo largo y ancho del territorio” sosteniendo a la población ante el brutal ajuste y la crisis económica que se vive.

Por último, hubo dos charlas en la sede partidaria del PJ de El Potrillo y otra en El Quebracho, en un local escolar.

Asimismo, la doctora María Isabel Atencia, administradora general del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, explicó a esta Agencia que desde dicho organismo se está acompañando “con todo el equipo” al Vicegobernador en su recorrida, ya que como “sentimos que era propicio poder aportar un poco más en todo lo que hace referencia a las tierras fiscales, sobre todo, los relevamientos que venimos realizando y el trabajo de regularización”.

Del mismo modo, consideró que es oportuno para “aclarar cuestiones porque sabíamos que iban a estar tanto las comunidades aborígenes como los criollos”. Es así que “es importante dar claridad en algunos temas”, como por ejemplo, lo referente a la reforma de la Constitución Provincial, teniendo en cuenta que dirigentes opositores realizaron declaraciones infundadas sobre las tierras fiscales en el territorio.

Por su parte, Micaela Franco, integrante del equipo de capacitadores de la BUP, valoró la amplia participación en las capacitaciones. “Están muy participativos e incluso realizan los ejercicios; los recibimientos fueron excelentes, siempre es muy cálido nuestro oeste formoseño”, remarcó.

Agenda para el martes

Este martes 19, el vicegobernador Solís desarrollará una intensa agenda de actividades, iniciando a las 9 horas en Pozo de Maza, con un encuentro en la Escuela 462 Anexo El Quimil y después en el Salón Municipal.

Para el mediodía se espera que la comitiva arribe a Ingeniero Juárez, donde mantendrán diversas reuniones en la sede partidaria del PJ, en el salón frente al ACA y a la Escuela 12, concretándose la entrega de anteojos del Programa “Acompañarte”.

En horas de la tarde estarán en Los Chiriguanos y concluirán la jornada en Laguna Yema, con entrega de anteojos en la EPES N° 25 y encuentros en la Casa de la Solidaridad y la sede partidaria.







