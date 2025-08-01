Las Lomitas: Se roció con alcohol y se prendió fuego en su vivienda

• La víctima está internada en delicado estado de salud

Un joven de 20 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital de Las Lomitas con graves quemaduras, al rociarse con alcohol y prenderse fuego, en la comunidad Lote 27 de la mencionada localidad.

El viernes último, alrededor de las 07:50 horas, efectivos de la comisaría tomaron conocimiento del caso y mediante testimonios establecieron que el sujeto consumía bebidas alcohólicas en su habitación.

Luego, en un momento dado, se roció alcohol en el cuerpo y se prendió fuego con un encendedor.

De inmediato, lo trasladaron hasta el hospital local por la gravedad de las heridas y luego fue evacuado al hospital de Alta Complejidad de la ciudad de Formosa donde permanece internado en cuidados intensivos, con lesiones gravísimas.

Por el caso, se realizaron las diligencias procesales con la colaboración de efectivos de la Delegación Policía Científica y del Destacamento de Bomberos.

Por el caso, se realizó un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

CLORINDA

SEGURIDAD CIUDADANA

Secuestraron marihuana y una moto con caño de escape deportivo

• Fue durante recorridas preventivas por Ruta Nacional N° 11 y Ricardo Alfonsín

Integrantes de la Zona Uno del Comando Patrulla de Seguridad Urbana aprehendieron a tres sujetos de 18 y 19 años, secuestraron estupefacientes y una motocicleta Guerrero G90, durante recorridas preventivas por el barrio 742 Viviendas, de la segunda ciudad.

Alrededor de las 15:00 horas de este sábado, demoraron al conductor de la moto porque no tenía el casco colocado, haciéndolo de manera zigzagueante e imprudente, lo que puso en peligro la seguridad del tránsito, además de ruidos molestos.

Después, cerca de las 15:10 horas, hicieron lo propio con dos jóvenes: uno de 18 años que tenía un cigarrillo de fabricación casera, mientras que el otro, de 19, aprovechó la situación para arrojar un envoltorio con marihuana.

A raíz del caso, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración del personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Clorinda.

En consecuencia, demorados y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia provincial.