Barrio San Antonio: Una beba cayó a una piscina y murió

Una pequeña de un año de edad ingresó sin signos vitales al centro de salud del barrio San Antonio, de esta ciudad, luego de ser trasladada por sus padres tras caer a una piscina.

El lamentable hecho ocurrió este sábado alrededor de las 13:50 horas, cuando integrantes de la Comisaría Cuarta tomaron conocimiento del caso y se entrevistaron con su madre, de 24 años, quien comentó que estaba en la quinta ubicada en avenida Alicia Moreau de Justo y Novena y en un momento perdió de vista a su hija.

Luego de buscarla en varios sectores, observaron que su bebé estaba dentro de la piscina, la trasladaron hasta el centro de salud y el personal médico le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró reanimarla.

El médico que la atendió informó que la muerte se produjo a raíz de un “paro cardiorrespiratorio con hipotermia y sumersión consecutivo a caída en la pileta”.

En el lugar del hecho, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

El cuerpo de la bebé fue entregado a sus familiares para la posterior inhumación. En consecuencia, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



