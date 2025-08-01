Puente Riacho Negro: Un hombre perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

• La víctima fue identificada como Mario Ortíz, de 67 años





Efectivos policiales verificaron el siniestro vial en el que murió un peatón al ser atropellado por una camioneta Toyota Hilux, sobre la Ruta Provincial N° 3, a 500 metros del Puente Riacho Negro.

El sábado último, a las 21:40 horas, los integrantes del Destacamento Cabo Primero Noroña y la Comisaría Villa 213 tomaron conocimiento del hecho de tránsito y se dirigieron al lugar. Allí, los uniformados encontraron tendido sobre la cinta asfáltica el cuerpo de un hombre y el personal de salud constató que no tenía signos vitales.

Tras las averiguaciones, se estableció que la víctima caminaba por la Ruta Provincial N° 3 y, por cuestiones que se tratan de establecer, fue embestido por una Toyota Hilux que circulaba de norte a sur.

El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien direccionó el procedimiento.

Luego, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica El Colorado y Cuerpo de Bomberos.

Una vez finalizadas las diligencias, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial del barrio San Antonio de esta ciudad y luego entregado a sus familiares para las exequias.

La camioneta fue trasladada hasta la dependencia policial y al conductor se le realizó la prueba de alcohotest, que arrojó resultado negativo de alcohol en sangre.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Homicidio Artículo 84 del Código Penal Argentino” y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



