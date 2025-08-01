Jóvenes de Clubes Digitales participaron de destacado evento en el Polo Científico





Este viernes 8 de agosto, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación se desarrolló “¡El futuro con vos!”, un evento destinado a jóvenes participantes de los 16 Clubes Digitales de toda la provincia. Fue organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Formosa, con la colaboración de la empresa Samsung.

El doctor Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología, habló con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre esta innovadora acción e indicó que la idea tuvo como eje “empoderar a los jóvenes en el uso de la tecnología, pensamiento y diseño”.

Repasó que “en el año 2019 contamos con los primeros Juegos Tecnológicos de la provincia”, recordando que desde la Secretaría “ya se venía trabajando en robótica y programación”. Debido a la pandemia esto se vio interrumpido, retomándose luego el trabajo con la implementación de los Clubes Digitales y la búsqueda de distintos actores que ayuden a cogestionarlos. Fue así que se firmaron convenios con la Subsecretaría de Empleo y el Instituto Politécnico, entre otras instituciones, “siempre con el propósito de continuar sumando a más”, subrayó el funcionario.

“Hoy se logra la vinculación con la empresa Samsung, para que niños y adolescentes, a partir de los 12 hasta los 19 años, puedan participar de esta competencia que ellos lo están realizando a nivel nacional”, explicó.

En este sentido, puso en valor que en Formosa encuentran a la tecnología y a la digitalización “como base sólida de formación, con la posibilidad de conocer, utilizar y posicionar a la tecnología, y crear todo lo que tenga que ver con el pensamiento de diseño”.

Remarcó en la provincia hay un total de 16 Clubes Digitales, los cuales “participaron de esta actividad con la posibilidad de conocerse entre sí, vincularse y participar entre todos”, añadió Orrabalis.

Por su parte, Diego Ortiz, director de Gestión y Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, señaló que “esta actividad es parte de un concurso de gran alcance” y destacó la participación de la totalidad de los Clubes Digitales formoseños provenientes de Capital, Pirané, Clorinda, Villa Dos Trece, Lucio V. Mansilla, Mayor Villafañe y Buena Vista”.

“Actualmente, la estadística de los últimos 15 días indica que hay una participación de 724 niños y jóvenes en los Clubes y este tipo de actividades impulsan a que aumente el interés por ser parte de esta propuesta, ya que es una herramienta de política pública destinada a cualquier ciudadano de formación”, cerró.



