Formosa estará en la Gran Final del Torneo Federal de Chefs "Hotelga 2025" organizado por FEHGRA

La región litoral estará representada por dos equipos, uno de Santa Fe y la provincia de Formosa.

Recorrido

La filial FEHGRA de Formosa, participó este miércoles 6 de agosto en Resistencia junto a Chaco y Santa Fé de la ronda clasificatoria para la gran final Torneo Federal de Chefs. Participaron los Chefs Alejandro Aquino acompañado de Fernando Cabrera de Crystal Eventos, Diego Florentin acompañado por Ariel Almirón de Cocina Creativa y Ramón Torres acompañado por Rodrigo Penayo representando a Howard Johnson, que resultó uno de los dos ganadores.

El Torneo Federal de Chefs pone en valor la labor de los profesionales de cocina, promoviendo la capacitación continua y consolidando la identidad gastronómica argentina.

Realizado por FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), el evento tiene como objetivo la promoción y difusión de la cocina argentina, la mejora continua de la calidad y el compromiso por el perfeccionamiento profesional.

El certamen está orientado a cocineros profesionales, de nacionalidad argentina, con al menos 5 años de experiencia, que se encuentren actualmente trabajando en un restaurant, hotel o empresa de catering, que tenga al menos 4 años en funciones y estén asociados a FEHGRA y/o a la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).

Valen mencionar que quedarán seleccionados 22 equipos que llegarán a la gran final. Los candidatos para participar de la instancia final viajarán junto a su asistente, representando a su provincia en la Gran Final organizada por FEHGRA en el marco de Hotelga 2025. La cita es en La Rural Predio Ferial, en la Ciudad de Buenos Aires, del 27 al 29 de agosto.

"Surubí del Alba": El plato que representará a Formosa y la región.

"El nombre Surubí del Alba evoca el amanecer en la ribera del río, cuando la niebla se eleva sobre el agua y los sabores del litoral comienzan a despertar. Representa el inicio de una experiencia culinaria sutil, equilibrada y con identidad regional. El medallón de surubí, acompañado de raíces como la mandioca y la batata, refleja ese primer calor del día: delicado, suave, pero lleno de carácter. El uso de cítricos y brotes aporta frescura, como los aromas que trae la brisa matinal del río", explicaron.

“Este plato busca interpretar el espíritu de las primeras luces del día sobre el río, resaltando ingredientes nobles de nuestra tierra en una propuesta moderna, elegante y con fuerte identidad regional", finalizaron.



