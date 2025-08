“El Presidente debería estar en contacto con la realidad y no dedicarse solo a buscar aplausos en la Bolsa de Comercio o la Sociedad Rural”

Esta tarde, el interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria brindó una conferencia de prensa en rechazo al veto presidencial a tres leyes aprobadas por el Congreso: la actualización de haberes jubilatorios, una nueva moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

El senador Mariano Recalde estuvo a cargo de detallar la posición del bloque en referencia a la suba para jubilaciones. Al respecto señaló que “desde que Milei asumió, le robó a los jubilados: les redujo los ingresos y les aumentó los gastos; porque les sacó los medicamentos gratis y les volvió a cobrar el IVA en los alimentos de la canasta básica”

En la misma línea, denunció el uso discrecional de los recursos públicos: “Hay plata para espiar a los opositores pero no hay plata para los jubilados”, afirmó.

Desde el bloque advirtieron que el veto a estas tres leyes afecta de manera directa a los sectores más vulnerables y representa un nuevo atropello a los consensos alcanzados democráticamente en el Congreso con el voto de amplias mayorías parlamentarias.

En referencia a las declaraciones del presidente durante su presentación en la Fundación Faro en la noche del lunes, Recalde expresó: “¿La única manera en que la gente exprese que no llega a fin de mes es muriéndose en la calle? En lugar de buscar el aplauso de la Bolsa de Comercio o de la Sociedad Rural, debería ir a los centros de jubilados, hablar con la gente, estar en contacto con la realidad. Esto indigna, pero nos da mucha más fuerza”.

Al cierre de su exposición, el senador llamó a sostener el compromiso con la ley vetada: “Somos 34 senadores que nos comprometemos a continuar con nuestro voto. Le pido a los comprovincianos de nuestro país que hablen con los senadores de otros bloques que acompañaron estos proyectos. Tiene que volver a votarse esta ley. Si alguno de los que votó hace menos de un mes a favor, no la vota cuando insistamos, es que ahí tenemos un nuevo Kueider, y lo vamos a denunciar”.

Por su parte, el senador José Mayans manifestó “Estamos muy preocupados por el tema previsional, por el presente y por el futuro del sistema previsional argentino. Obviamente que nos preocupa toda la cuestión de la falta del Presupuesto también, y el tratamiento que le da el presidente a estos temas”.

“El responsable de la ANSES debería venir una vez por mes al Congreso a explicar la situación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, reclamó el presidente del interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria.

“Cuando Cristina dejó el gobierno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaba en setenta mil millones. Cuando Basabilbaso (durante la gestión de Macri) se fue, entregó con 37 mil millones de dólares. Nosotros entregamos (al finalizar el gobierno del Frente de Todos) el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 75 mil ochocientos cuatro millones como valor y, en este momento, el FGS está en sesenta nueve mil millones. O sea, perdieron en un año y medio de gestión del fondo de garantía de los trabajadores seis mil cuatrocientos veinte millones de dólares, porque el fondo está aplicado a la especulación financiera. Nosotros no estamos de acuerdo con la forma en que el gobierno está aplicando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, aseguró Mayans.

Respecto al veto de la emergencia en discapacidad, la senadora Estefanía Cora afirmó “Se dice que ‘no hay plata’ pero vemos en el Boletín Oficial que los intereses de deuda se pagan, las partidas para la SIDE siguen, los manejos discrecionales también, pero para las personas con discapacidad… no hay plata”.

Asimismo, la senadora por Entre Ríos aseguró: “A una persona con discapacidad, Milei le pide una auditoría, pero nosotros no podemos chequear el presupuesto porque hace dos años que la República Argentina no tiene presupuesto”.

Al respecto, el senador Salino, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, explicó que “controlar es comparar lo planificado con lo ejecutado. No hay plan. No lo conocemos, el gobierno lo retiró del parlamento. Si ustedes ven las 18 páginas del veto, hace alusión a un presupuesto nacional que no existe, nos piden que conozcamos partidas que no fueron divulgadas por el gobierno”.

Juliana Di Tullio por su parte advirtió que “el pueblo argentino puede frenar esto con su voto. Las dos leyes fueron aprobadas por unanimidad. Las instituciones y el pueblo son los únicos que pueden ponerle un freno al presidente. Si no los representan que lo vete en pueblo en las urnas”.