Finalizó la Feria de Educación y Aráoz destacó la calidad de los trabajos expuestos

19 delegaciones zonales del sistema educativo provincial estuvieron presentes en la instancia provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología.

Se realizó este jueves 29 el acto formal que dio por finalizada la instancia provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología, edición 2025, en la EPES N° 51 “José Gervasio Artigas”, con entrega de certificados.

Desde el martes, estudiantes y docentes de distintos niveles expusieron sus investigaciones escolares, creaciones artísticas y proyectos tecnológicos, buscando ser uno de los 18 trabajos que representarán a Formosa en la instancia nacional.

“El balance para nosotros es altamente positivo. Se han presentado cerca de 200 trabajos, entonces hay 100 menciones y de ellos 18 trabajos van a representar a la provincia de Formosa en las instancias nacionales” contó el ministro de Educación Julio Aráoz en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Señaló que luego de recorrer una buena parte de los stands en compañía del Secretario de Ciencia y Tecnología Camilo Orrabalis, se pudo constatar la calidad de las producciones de los estudiantes de distintos niveles y modalidades, como así también el fuerte acompañamiento familiar.

“Esto nos estimula fuertemente a renovar el compromiso de seguir trabajando. Siempre decimos, como lo expresa nuestro Gobernador, que tenemos que incorporar talento a todas las actividades, pero teniendo a nuestros jóvenes como protagonistas” indicó el funcionario provincial.

Dijo que esta Feria es la muestra de que este desafío es posible, aún ante un escenario nacional adverso, encabezado por el Presidente que lleva adelante un frontal ataque a la educación pública y al desarrollo tecnológico de la Nación.

“Nosotros lo defendemos desde aquí trabajando y lo hacemos en comunidad. Pueden apreciar acá la presencia de muchas familias y que estamos celebrando el logro de esta construcción en paz y una construcción comunitaria” precisó.

Tras confirmar que la instancia nacional se llevará a cabo, a pesar de las dudas que había al respecto, aclaró que si bien el reconocimiento nacional es importante, el objetivo final es “desarrollar ciencia, tecnología e innovación desde edades tempranas”.

Abundó en señalar que se busca “tener calidad educativa, con inclusión, en el marco de la educación pública gratuita, y por supuesto el desarrollo científico y tecnológico de Formosa”.



