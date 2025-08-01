Este sábado se desarrollará una nueva edición de la Feria Emprendedora

Organizada por la Secretaría de Acción Social de la comuna capitalina, tendrá lugar este sábado, de 17 a 22 horas, en el Palacio de la Intendencia, una nueva edición de la tradicional Feria Emprendedora, con propuestas creativas de emprendedores locales de gran atractivo para los vecinos y vecinas.

Como es habitual, los visitantes se encontrarán con productos de excelente calidad, como tejidos, artesanías, bijouterie, indumentaria, plantas ornamentales, gastronomía, entre otras cosas. Mientras exploran la amplia propuesta artesanal, los concurrentes podrán disfrutar de la mejor música en vivo, de la mano de “Los JJ”.

Además, estará presente la Cámara de Emprendedores de Formosa con un stand informativo, sumado a la participación de emprendedores en general y del rubro de reventa.

Más propuestas

Del mismo modo, desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna proponen distintas actividades recreativas y deportivas para que los vecinos disfruten el fin de semana.

Entre ellas, se destacan los populares paseos en piraguas, que se realizarán este sábado, a partir de las 15 horas, partiendo desde el Puerto de la ciudad, para que los amantes de los paseos náuticos aprecien las maravillas naturales que ofrece el río Paraguay.

Muy cerca de allí, más precisamente en el mástil municipal, se llevarán a cabo las típicas clases de zumba, desde las 18 horas, con las más divertidas propuestas que mezclan baile y ejercicios.



