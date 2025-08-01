En confuso episodio, un adolescente recibió un disparo

Tiene 17 años y está internado en el Hospital Central con pronóstico reservado

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta investigan un caso de desorden generalizado entre las manzanas “J” y “K” del barrio Lisbel Rivira, de esta ciudad, que terminó con un joven herido al recibir un impacto de bala de un arma de fuego, presumiblemente, de fabricación casera.

Alrededor de las 13:30 horas del jueves último, los policías verificaron la situación alertada a través de la línea de emergencias 911.

Al llegar constataron un grupo de hombres y mujeres que arrojaba escombros contra una casa y también el cuerpo tendido de un joven, con una herida en el abdomen.

De inmediato, el personal del SIPEC lo trasladó al Hospital Central, donde permanece internado y el pronóstico es reservado.

Luego de las averiguaciones, los investigadores tomaron conocimiento que en medio del desorden se habían efectuado disparos, uno de los cuales impactó en el adolescente de 17 años.

La Policía continúa con la investigación para dar con el autor del hecho y secuestrar el arma de fuego.



