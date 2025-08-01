El IPS ofrecerá las Casas de la Solidaridad para que los pensionados por discapacidad realicen sus trámites

El administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, confirmó que el organismo pondrá a disposición las Casas de la Solidaridad para que los pensionados puedan realizar sus trámites de discapacidad y regularizar su situación ante Nación.

Cabe recordar que el Gobierno nacional suspendió arbitrariamente las pensiones no contributivas por discapacidad.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expuso que “estamos trabajando y colaborando con la Defensoría del Pueblo, en estas cuestiones que hacen a muchos de nuestros comprovincianos”.

Y recordó que “les han cortado el beneficio nacional que por derecho propio lo han adquirido”, refiriéndose al “Gobierno inhumano, de Javier Milei”.

Por eso, resaltó que “gracias a la decisión que ha tomado la jueza federal, la doctora Belén López Macé, que ordenó al Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dejar sin efecto las suspensiones o retenciones de las pensiones por discapacidad en Formosa, y dispuso que los pagos se efectúen en un plazo de 24 horas”.

Entonces, sostuvo que “nosotros vamos a ayudar poniendo la infraestructura, que son las Casas de la Solidaridad, para que las personas puedan acercarse y llevar adelante el proceso de su protesta”, ya que “esto tiene que ser a modo personal”.

Sobre esto, consideró que “el Gobierno nacional está haciendo cada vez más engorrosa la posibilidad”, y lamentó que “las personas tienen que tener un correo electrónico y si no, hay que crear uno, hacer la presentación y después esperar que puedan aceptarlo”.

Y mencionó que “generalmente tenemos caída del sistema o falta de respuesta de Nación, lo cual es una constante y lo que impide saber si efectivamente van a volver a recuperar sus beneficios”.

De esta manera, indicó que “esta acción se va a realizar en todo el territorio provincial, teniendo en cuenta que hay personas del interior que se les hace más difícil venir hasta Capital”.



